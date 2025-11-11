Útravaló – 2025. november 11.

Bár Szent Márton püspököt nem soroljuk az egyháztanítók közé, mégis igen sokat tanít az életével. Kitűnőre vizsgázott az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásából, gondoljunk csak köpenyének a didergő koldussal való megosztására. Tetteivel tanít és megmutatja: ha Krisztust látom meg másban és így cselekszem, magam is jobban visszatükrözöm Krisztus képmását. A világ vonzása ellenére ő bölcs döntéssel Krisztust követte, s bár nem lett vértanú, mégis megmutatja a hozzá való hasonulás útját. És szépen „elénk éli” a mai evangélium egyik mondatát is, mivel mindez akkor hiteles, ha alázattal párosul: „haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt”.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír