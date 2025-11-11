Útravaló – 2025. november 11.

Nézőpont – 2025. november 11., kedd | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Bár Szent Márton püspököt nem soroljuk az egyháztanítók közé, mégis igen sokat tanít az életével. Kitűnőre vizsgázott az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásából, gondoljunk csak köpenyének a didergő koldussal való megosztására. Tetteivel tanít és megmutatja: ha Krisztust látom meg másban és így cselekszem, magam is jobban visszatükrözöm Krisztus képmását. A világ vonzása ellenére ő bölcs döntéssel Krisztust követte, s bár nem lett vértanú, mégis megmutatja a hozzá való hasonulás útját. És szépen „elénk éli” a mai evangélium egyik mondatát is, mivel mindez akkor hiteles, ha alázattal párosul: „haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt”.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató