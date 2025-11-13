Útravaló – 2025. november 13.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Az isteni bölcsesség „minden korban szenteket nevel” a mai olvasmány szerint. Nemzetünk szentjei az élő – a mennyei boldogságban immár örökké élő – példák erre. Legyen szó akár a kezdeti idők magyar Szent Családjáról, akár a 20. század derekán vértanúvá lett és nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról, ők mind bölcsen engedték, hogy életük egyre hasonlóbbá váljon Krisztuséhoz. És nemcsak példák ők számunkra, hanem közbenjárók is, hogy mi is még inkább az isteni bölcsesség szerint rendezzük be életünket. Annak idején ők is úton voltak, növekedtek a Lélek tüzében. Jó felismerni, hogy ezzel a tapasztalattal kísérik a mi zarándoklépteinket is.

