Útravaló – 2025. november 18.

Nézőpont – 2025. november 18., kedd | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Az agg Eleázár érvelése kristálytiszta: amit bő kilenc évtized során tisztességével felépített, azt igen szánalmas volna most félelemből és színleléssel saját beleegyezésével tönkretennie. És itt nem csupán az e világi tisztesség ragyogásáról van szó, hanem arról is, hogy ez a bölcs írástudó már egészen érett hittel tekintett a földi életen túlra is, készülve a Mindenható elé. Jézus is épít majd erre a hitre, amely bár nem egyöntetű a zsidók körében – a szadduceusok, tudjuk, tagadták a test föltámadását –, mégis sokak számára már irányadó az Újszövetség küszöbe felé haladva. Jó tehát néha mérlegelni: melyek azok az igazi, maradandó értékeink, amelyek átmenthetők az örök életre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató