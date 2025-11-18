Útravaló – 2025. november 18.

Az agg Eleázár érvelése kristálytiszta: amit bő kilenc évtized során tisztességével felépített, azt igen szánalmas volna most félelemből és színleléssel saját beleegyezésével tönkretennie. És itt nem csupán az e világi tisztesség ragyogásáról van szó, hanem arról is, hogy ez a bölcs írástudó már egészen érett hittel tekintett a földi életen túlra is, készülve a Mindenható elé. Jézus is épít majd erre a hitre, amely bár nem egyöntetű a zsidók körében – a szadduceusok, tudjuk, tagadták a test föltámadását –, mégis sokak számára már irányadó az Újszövetség küszöbe felé haladva. Jó tehát néha mérlegelni: melyek azok az igazi, maradandó értékeink, amelyek átmenthetők az örök életre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír