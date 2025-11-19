Útravaló – 2025. november 19., Árpád-házi Szent Erzsébet

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Erzsébetet sokszor ábrázolják rózsával a kötényében. Ami azonban ennél is nagyobb csoda, az a másokhoz lehajló, önmagáról is megfeledkező, és közben szüntelenül Istenre tekintő szeretet csodája. Azé a szereteté, amely nem akarja mennyországgá tenni ezt a világot, mégis igyekszik annak sebeit gyógyítani, fájdalmait enyhíteni az irgalmasság cselekedetei által. Jézus is elfogadta Cirenei Simon segítségét, Veronika kendőnyújtását, Édesanyja és János jelenlétét a kereszt alatt. Isten nem alkotott selejtet, de a bűn által megfertőzött világban ma is jelen van a nyomor és a szükség. Ne csupán a mennyei jutalom motiváljon bennünket, hanem az is, hogy Krisztust lássuk az ínséget szenvedőkben.

