Útravaló – 2025. november 19., Árpád-házi Szent Erzsébet

Erzsébetet sokszor ábrázolják rózsával a kötényében. Ami azonban ennél is nagyobb csoda, az a másokhoz lehajló, önmagáról is megfeledkező, és közben szüntelenül Istenre tekintő szeretet csodája. Azé a szereteté, amely nem akarja mennyországgá tenni ezt a világot, mégis igyekszik annak sebeit gyógyítani, fájdalmait enyhíteni az irgalmasság cselekedetei által. Jézus is elfogadta Cirenei Simon segítségét, Veronika kendőnyújtását, Édesanyja és János jelenlétét a kereszt alatt. Isten nem alkotott selejtet, de a bűn által megfertőzött világban ma is jelen van a nyomor és a szükség. Ne csupán a mennyei jutalom motiváljon bennünket, hanem az is, hogy Krisztust lássuk az ínséget szenvedőkben.

Fotó: Merényi Zita

