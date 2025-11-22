Útravaló – 2025. november 22.

A hitért való bátor kiállás megtermi gyümölcsét. Ezt sugallja az olvasmány, és erre tanít Szent Cecília példája is. Szembesülve az ellenség dühével, fegyvereivel és saját kiszolgáltatottságunkkal, szorult helyzeteinkben megkísérthet minket az elbátortalanodás. Ám soha nem baj, ha az ember reálisan szemléli önmagát, helyzetét, kicsinységét, elégtelenségét. Így tud csak igazán naggyá lenni benne Isten, így engedjük leginkább, hogy ő pótolja ki hiányosságainkat. Mindennapjainkban nekünk is szükségünk van az erősség Lelkére, aki félelmeink helyett istenfélelmet, önmagunkhoz és a világhoz való ragaszkodásunk helyett Istenhez ragaszkodást olt a szívünkbe.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír