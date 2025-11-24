Útravaló – 2025. november 24.

Dánielnek és tásainak életében is jelentkezett a kemény kísértés: megszédülni a királyi asztal pompájától, s az uralkodói befolyás alatt elveszíteni önazonosságukat, hitüket. Bölcsességük azonban hűséggel párosult, és Isten megjutalmazta ezt az állhatatosságot. Szembetűnő az is, hogy Dániel társaival együtt állja ki ezt az első próbát. Mi sem vagyunk egyedül nehézségeinkben. A szentek megdicsőült közössége egy családot alkot velünk, a zarándok Egyház tagjaival. Mi is tudjuk szüntelenül erősíteni egymást a jóban, Isten pedig sokszor nem közvetlenül, hanem az általa kiválasztott személyeken keresztül küldi számunkra segítségét.

