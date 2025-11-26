Útravaló – 2025. november 26.

Baltazár király megszentségteleníti a jeruzsálemi templomból elhurcolt szent edényeket. Talán kevéssé szoktunk gondolni rá, de a mi liturgikus gyakorlatunkban is vannak szent edények. Ezek tiszteletét egy gondos pap vagy ministránsvezető tanítja is az oltár szolgálatában állóknak. Ezek az edények nem használhatók bármire. Isten dicsőségére és az istentisztelet méltó végzésére szól küldetésük. Keresztségünk által bizonyos értelemben mi is az Úr „szent edényei” lettünk. Nem bocsátkozhatunk akármibe, nem szolgálhatjuk a szentet és az istentelent egyszerre. Bár a világban élünk, jó mindig tudatosítanunk: hozzá tartozunk, az ő szent tulajdonát képezzük, csak őt szolgáljuk.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír