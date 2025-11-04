Útravaló – 2025. november 4.

Isten országát, pontosabban annak beteljesült, mennyei, boldog állapotát a Szentírás többször is lakomához hasonlítja, Isten és emberek közös ünnepléséhez, melyben mindenki a teljességre jutott. Az étkezés képe ott már nem a test táplálására utal. Hogy kikből fog állni az az asztaltársaság, nos, az talán nekünk is okoz majd némi meglepetést. Már ha nem játsszuk el a házigazda bizalmát, és egyáltalán odakerülünk. Hol van, akiről azt gondoltuk, hogy biztosan kiharcolja magának az üdvösséget? S hogyhogy az a bukdácsoló, gyarlóságaival küzdő, általam lenézett kis „szerencsétlen” mégis az asztalszomszédom lett? Az Eucharisztia terített asztala már erre a lakomára is előkészít.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír