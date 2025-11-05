Útravaló – 2025. november 5., Szent Imre herceg

Megrázó élmény a budapesti Szent István-bazilikában a Szent Jobb-ereklyére tekintve belegondolni, hogy ez az erős, oltalmazó, kemény döntéseket hozó kéz olykor milyen gyengéd tudott lenni. Boldog Gizella és Szent Imre herceg bőven részesülhettek első szent királyunk szelíd iránymutatásában, bátorító érintéseiben, vigasztaló simogatásaiban. A királyfi jellemébe szépen beépült ez a normális, egészséges atyai hozzáállás. Szent Imre herceget sokszor félreismerjük, azt gondolván, hogy törékeny, férfiatlan, felhőkön járó, ártatlanságában bárgyú szereplő lehetett – ahogyan azt a nem túl szerencsés ábrázolások is sugallják. A számára is oly fontos isteni élet égő mécsesének fényénél látjuk meg igazi karakterét.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír