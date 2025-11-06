Útravaló – 2025. november 6.

Nézőpont – 2025. november 6., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Milyen türelmetlenek és megvetőek tudunk lenni azokkal, akik bukdácsolnak, látszólag vagy valójában egyáltalán nem keresik Istent, és elkóborolnak a nyájtól! És milyen keveset gondolunk arra, hogy mennyire türelmes hozzám Isten, hozzám, aki sokszor szintén ugyanezekbe a hibákba, bűnökbe esem! Milyen jó, hogy engem sem ítél el, hanem számíthatok a kegyelmére! Valójában az még súlyosabb, ha mi, akik ismerjük őt, akik a közelében élünk, nem kérünk abból a jóból, amit kínál, hanem más, hamis források után nézünk. Köszönjük meg hozzánk való türelmét! Soha ne irigyeljük másoktól irgalmát, és örüljünk mi is vele és szentjeivel együtt a megtérő testvéreinknek!

Fotó: Merényi Zita

