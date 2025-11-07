Útravaló – 2025. november 7.

Jézus mai példabeszédéről általában nem az jut eszembe, hogy erkölcsileg mennyire „meredek” a csalással jóindulatot nyerő intéző újabb húzása, hanem egy alsó tagozatos koromból való emlék idéződik fel bennem. Brutálisan „nehéz fiúk” voltak az osztálytársaim, de kedveltek, mert szünetben nemegyszer megsúgtam nekik egy-egy megoldást a házi feladatból, amit természetesen nem készítettek el. Így aztán már volt mire elégtelennél jobbat kapniuk. És az eredmény: egyszer egy konfliktusos helyzetben teljesen kéretlenül léptek oda, hogy azonnal leszereljenek egy felsőst, aki agresszíven kötekedni kezdett velem. Jézus szavait érdemes úgy is érteni: ha tehetjük, törekedjünk mindenkivel a lehető legjobb emberi kapcsolatra, azzal sohasem hibázunk!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír