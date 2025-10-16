Útravaló – 2025. október 16.

„Jaj nektek!” Jézus a farizeusok külsőséges vallásosságáról szól. Ők látványosan ugyan megtartják a törvényt, de a lényegét nem értik, vagy nem akarják érteni. Az ószövetségi törvény nem lehet a végleges megoldás, mert azzal könnyen vissza lehetett élni. Ahogy a prófétákkal bántak, úgy bánnak most vele is. Ahogy azokat elutasították, úgy utasítják el őt is a tanításával együtt. Ezzel maguk is folytatják atyáik bűnös tetteit. Ezért mondja nekik Jézus, hogy rájuk száll minden igaz vére, amit igaztalanul kiontottak. Itt nem azt mondja, hogy az atyák bűne miatt a fiakat bünteti, hanem azt a közösségi magatartást bélyegzi meg, amely szemben áll Isten tervével. Istennek ma veled is terve van!

Magyar Kurír