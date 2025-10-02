Útravaló – 2025. október 2.

„Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába.” Kicsi, és úgy is viselkedik. Nem olyan, mint a felnőttek, akik fontosnak hiszik magukat, és nem csak az emberek előtt. Az Isten országa a gyermekeké. Ugyanúgy, mint a szegényeké, az üldözötteké. A gyermekeknek tehát kiváltságos a helyzetük a keresztények közösségében, azért is, mert Jézus arra tanít bennünket, hogy különösképpen szeressük azokat, akik hátrányos helyzetben élnek, erőszakot vagy szükséget szenvednek, vagyis a legkisebbek. Jelenlétükkel a gyermekek arra is figyelmeztetnek, hogyha nem leszel olyan, mint ők, sem belépni nem tudsz Isten országába, sem pedig megmaradni ott.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír