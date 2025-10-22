Útravaló – 2025. október 22.

Jézus arra figyelmezteti tanítványait, hogy legyenek mindig készen, mert nem tudják, mikor jön el az Úr. A példázatban a ház ura bármikor visszatérhet, és a szolgáknak készen kell állniuk a fogadására. Jézus hangsúlyozza: a hűséges és bölcs szolga az, aki mindig készen áll, és híven végzi a rábízott feladatokat, akkor is, ha nem tudja, mikor tér vissza az ura. Figyelmeztet minket: életünk minden pillanatában készen kell lennünk az Úrral való találkozásra. Nem tudhatjuk, mikor jön el a pillanat, amikor számot kell adnunk életünkről és tetteinkről. Ezért fontos, hogy mindennap éljük az evangéliumot, és minden helyzetben készek legyünk a vele való találkozásra. Jézus példázata arra ösztönöz minket, hogy ne csak a nagy eseményekre és fordulópontokra figyeljünk, hanem a mindennapi élet apró pillanataiban is legyünk hűségesek és kitartóak.

Fotó: Merényi Zita

