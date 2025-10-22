Útravaló – 2025. október 22.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

Jézus arra figyelmezteti tanítványait, hogy legyenek mindig készen, mert nem tudják, mikor jön el az Úr. A példázatban a ház ura bármikor visszatérhet, és a szolgáknak készen kell állniuk a fogadására. Jézus hangsúlyozza: a hűséges és bölcs szolga az, aki mindig készen áll, és híven végzi a rábízott feladatokat, akkor is, ha nem tudja, mikor tér vissza az ura. Figyelmeztet minket: életünk minden pillanatában készen kell lennünk az Úrral való találkozásra. Nem tudhatjuk, mikor jön el a pillanat, amikor számot kell adnunk életünkről és tetteinkről. Ezért fontos, hogy mindennap éljük az evangéliumot, és minden helyzetben készek legyünk a vele való találkozásra. Jézus példázata arra ösztönöz minket, hogy ne csak a nagy eseményekre és fordulópontokra figyeljünk, hanem a mindennapi élet apró pillanataiban is legyünk hűségesek és kitartóak.

