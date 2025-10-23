Útravaló – 2025. október 23.

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?” Jézus nem az elvtelenség nyugalmát hozta a földre, hanem válaszút elé állítja az embereket. Vagy az életet választják, amit ő hozott közéjük, vagy a halált, a bűn következményét. Jézus maga a tűz. Az örök Szeretet megtestesült valósága! Igéje a szeretet tüze, amely lángra lobbant, és meggyújt mindent, amivel csak kapcsolatba kerül. Jézus sokféleképpen mondta el ezt akkor, és szüntelenül ismétli ma is Egyházának, a Lélek által. Olyan tűz ez, melyet évszázadok során adtak át, akik előttünk jártak. Két évezred alatt sem hűlt ki. Most a mi kezünkben, szívünkben van lángolón és elevenen. Testvérem, lobogsz-e?

Magyar Kurír