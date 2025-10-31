Útravaló – 2025. október 31.

Jézus szombati napon meggyógyít egy vízkóros embert a farizeusok házában. A farizeusok figyelik őt, hogy vajon megszegi-e a szombati nyugalom törvényét. „Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem szabad?” – kérdezi őket. Amikor nem válaszolnak, meggyógyítja a beteg embert, majd rámutat a farizeusok képmutatására, mondván: ha egy állatuk esne kútba szombaton, biztosan kimentenék. Az irgalmasság fontosabb a merev szokásoknál. Jézus arra hív, hogy mi is legyünk irgalmasok, és segítsünk másokon. Az igazi vallásosság nem a külsőségekben, hanem a szívünkben és a tetteinkben mutatkozik meg. Arra tanít minket, ne engedjük, hogy a merev szabályok elhomályosítsák a szívünkbe írt szeretetet.

