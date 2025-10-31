Útravaló – 2025. október 31.

Nézőpont – 2025. október 31., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

Jézus szombati napon meggyógyít egy vízkóros embert a farizeusok házában. A farizeusok figyelik őt, hogy vajon megszegi-e a szombati nyugalom törvényét. „Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem szabad?” – kérdezi őket. Amikor nem válaszolnak, meggyógyítja a beteg embert, majd rámutat a farizeusok képmutatására, mondván: ha egy állatuk esne kútba szombaton, biztosan kimentenék. Az irgalmasság fontosabb a merev szokásoknál. Jézus arra hív, hogy mi is legyünk irgalmasok, és segítsünk másokon. Az igazi vallásosság nem a külsőségekben, hanem a szívünkben és a tetteinkben mutatkozik meg. Arra tanít minket, ne engedjük, hogy a merev szabályok elhomályosítsák a szívünkbe írt szeretetet.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató