Útravaló – 2025. október 6.

„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!” A törvénytudó azért jött Jézushoz, hogy próbára tegye őt. A „mit tegyek?” kérdés nem azért hangzik el, mert valóban tenni akar valamit, hanem azért, hogy provokálja Jézust. Ezért tovább kérdezi őt: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus ekkor példabeszéddel válaszol. A szamaritánus esetét mondja el. A zsidók nem szerették a szamaritánusokat, és azok sem őket. Ezért nem mondja ki, hogy a szamaritánus cselekedett helyesen, csak annyit mond, hogy az, aki irgalmas volt. Az Isten iránti szeretet meghívás, hogy tettekkel szeressük embertársainkat. Isten mindannyiunk Atyja, mi pedig testvérei vagyunk egymásnak. Ő az alapja az emberek közötti egyenlőségnek.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír