Útravaló – 2025. október 7., Rózsafüzér Királynője

Jézus betér barátja, Lázár házába. Márta rögtön szolgálni kezd, hiszen azt tanulta: a vendégszeretet a legfontosabb. Ám a túlzott sürgés-forgás káros is lehet, mert így nem arra figyelünk, aki hozzánk érkezett. Okosan kell látnunk magunkat: nem lehet, hogy elszaladunk egy életet adó találkozás mellett, mert túlpörgünk? Nem vagyunk gépek! Nem menekülünk-e attól, hogy alakuljunk, javuljunk egy találkozás által? Mit tesz Mária? Figyel Jézusra, aki meglátogatta őket. Jézus téged is meglátogat, sőt vendégül lát a szentmisében. Hallgassuk őt, töltekezzünk a szavaiból, és fogadjuk el, amikor vendégül lát a Bárány a lakomáján! Majd menjünk, és éljük meg a szeretetet! De a sok tennivaló között ne veszítsük el a vele való kapcsolatot!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír