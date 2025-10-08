Útravaló – 2025. október 8., Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

Hálatelt szívvel tekintünk vissza első apostoli királyunk, Szent István bölcsességére, aki a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel országunkat. Történelme során nemzetünk mindig érezte a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, és érzi ma is. Az első magyar keresztények tisztelték Máriát, és Szent István király megerősítette őket ebben, amikor koronáját és országát a Szűzanyára bízta. E kapcsolatot a belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent László uralkodása idején új erőre kapott. A középkori magyarok a tatárok és a törökök ellen is Jézus és Mária nevét kiáltva védték az életüket és hitüket. 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte hazánk számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Nemzetünk a történelme során mindig bizalommal fordult égi Édesanyjához, és meg is tapasztalta közbenjáró segítségét.

Ki nekünk Mária? „Régi nagy pátrónánk”, aki édesanyai szívvel viseltetik népünk iránt. Magyarország nem tűnt el a történelem viharaiban. Ki nekem Mária? Amikor a Szentföldön jártam, Názáretben egy kéregető leány tekintete örökre megmaradt bennem. Mária is így élhetett, amikor az Úr angyala meglátogatta őt. Ő pedig elfogadta Isten akaratát, és édesanyai szeretettel hozta világra Jézust. A menekülés, az aggodalom és a kereszt borzalma mind része volt az életének, amit a feltámadás öröme és a mennybevétel végül beteljesített.

Égi Édesanyánk tudja, mi a szenvedés és a próbatétel, hiszen maga is átélte mindezt, miután igent mondott Isten akaratára. Tudja, hogy nemzetünk életében is voltak és vannak próbatételek. S azt is látja, hogy a világ erői nem tudnak erőt venni e nemzeten, amíg a hite élő, és töretlen a bizalma Isten iránt. Hányszor próbálták megalázni ezt a népet külső és belső erők, de nem tudták megtörni a hitét! Ezzel a hittel fordulunk most is a Magyarok Nagyasszonyához, hogy járjon közben értünk szent Fiánál.

Mária, a Magyarok Nagyasszonya, mindig is különleges helyet foglalt el a magyar nép szívében. Az évszázadok során számos alkalommal fordultak hozzá segítségért és védelemért. Az 1683-as bécsi csata után megkezdődött a török uralom felszámolása, és I. Lipót király ismételten felajánlotta az országot a Magyarok Nagyasszonyának. Ez a gesztus megerősítette a magyarok hitét és bizalmát Mária iránt.

A modern időkben is számos példa van arra, hogy a magyarok Máriához fordultak segítségért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is sokan imádkoztak hozzá, hogy segítsen megvédeni az országot a külső és a belső ellenségtől. Mária mindig is ott volt, hogy meghallgassa a magyarok imáit, és közbenjárjon értük.

A magyar történelemben és kultúrában is megmutatkozik a szerepe. Ő a nemzet égi Édesanyja, aki mindig is vigyázott ránk, és segített minket a nehéz időkben. Nekünk, magyaroknak Mária nemcsak Nagyasszonyunk, hanem szerető és gondoskodó Édesanyánk, aki mindig velünk van, hogy támogasson, és közbenjárjon értünk szent Fiánál. 

Fotó: Lambert Attila

