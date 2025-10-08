Útravaló – 2025. október 8., Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája

Hálatelt szívvel tekintünk vissza első apostoli királyunk, Szent István bölcsességére, aki a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel országunkat. Történelme során nemzetünk mindig érezte a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, és érzi ma is. Az első magyar keresztények tisztelték Máriát, és Szent István király megerősítette őket ebben, amikor koronáját és országát a Szűzanyára bízta. E kapcsolatot a belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent László uralkodása idején új erőre kapott. A középkori magyarok a tatárok és a törökök ellen is Jézus és Mária nevét kiáltva védték az életüket és hitüket. 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte hazánk számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Nemzetünk a történelme során mindig bizalommal fordult égi Édesanyjához, és meg is tapasztalta közbenjáró segítségét.

Ki nekünk Mária? „Régi nagy pátrónánk”, aki édesanyai szívvel viseltetik népünk iránt. Magyarország nem tűnt el a történelem viharaiban. Ki nekem Mária? Amikor a Szentföldön jártam, Názáretben egy kéregető leány tekintete örökre megmaradt bennem. Mária is így élhetett, amikor az Úr angyala meglátogatta őt. Ő pedig elfogadta Isten akaratát, és édesanyai szeretettel hozta világra Jézust. A menekülés, az aggodalom és a kereszt borzalma mind része volt az életének, amit a feltámadás öröme és a mennybevétel végül beteljesített.

Égi Édesanyánk tudja, mi a szenvedés és a próbatétel, hiszen maga is átélte mindezt, miután igent mondott Isten akaratára. Tudja, hogy nemzetünk életében is voltak és vannak próbatételek. S azt is látja, hogy a világ erői nem tudnak erőt venni e nemzeten, amíg a hite élő, és töretlen a bizalma Isten iránt. Hányszor próbálták megalázni ezt a népet külső és belső erők, de nem tudták megtörni a hitét! Ezzel a hittel fordulunk most is a Magyarok Nagyasszonyához, hogy járjon közben értünk szent Fiánál.

Mária, a Magyarok Nagyasszonya, mindig is különleges helyet foglalt el a magyar nép szívében. Az évszázadok során számos alkalommal fordultak hozzá segítségért és védelemért. Az 1683-as bécsi csata után megkezdődött a török uralom felszámolása, és I. Lipót király ismételten felajánlotta az országot a Magyarok Nagyasszonyának. Ez a gesztus megerősítette a magyarok hitét és bizalmát Mária iránt.

A modern időkben is számos példa van arra, hogy a magyarok Máriához fordultak segítségért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is sokan imádkoztak hozzá, hogy segítsen megvédeni az országot a külső és a belső ellenségtől. Mária mindig is ott volt, hogy meghallgassa a magyarok imáit, és közbenjárjon értük.

A magyar történelemben és kultúrában is megmutatkozik a szerepe. Ő a nemzet égi Édesanyja, aki mindig is vigyázott ránk, és segített minket a nehéz időkben. Nekünk, magyaroknak Mária nemcsak Nagyasszonyunk, hanem szerető és gondoskodó Édesanyánk, aki mindig velünk van, hogy támogasson, és közbenjárjon értünk szent Fiánál.

Fotó: Lambert Attila

