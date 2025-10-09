Útravaló – 2025. október 9.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

„Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Isten gyermekeinek öröme, hogy bátran és bizalommal fordulhatnak kéréseikkel a mennyei Atyához. Azzal a bizalommal, amellyel egymáshoz fordulunk, ha bajban vagyunk. Mennyire vagyunk kitartóak, amikor kérünk? A zörgetés nem a kirekesztett macska kaparászása az ajtón. Egyfajta elszántságot, határozottságot feltételez! Jézus aztán az apai szeretetről beszél. Ha a gyermek kér valamit, az apa gondoskodik róla, mert szereti őt. Isten még inkább kimutatja irántunk atyai jóságát. Ő nem mulandó javakat ad nekünk, hanem a saját lelkét, a Szentlelket, aki új gondolkodásmódot hoz és istengyermeki lelkületet. Kérj!

