Útravaló – 2025. október 9.

„Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Isten gyermekeinek öröme, hogy bátran és bizalommal fordulhatnak kéréseikkel a mennyei Atyához. Azzal a bizalommal, amellyel egymáshoz fordulunk, ha bajban vagyunk. Mennyire vagyunk kitartóak, amikor kérünk? A zörgetés nem a kirekesztett macska kaparászása az ajtón. Egyfajta elszántságot, határozottságot feltételez! Jézus aztán az apai szeretetről beszél. Ha a gyermek kér valamit, az apa gondoskodik róla, mert szereti őt. Isten még inkább kimutatja irántunk atyai jóságát. Ő nem mulandó javakat ad nekünk, hanem a saját lelkét, a Szentlelket, aki új gondolkodásmódot hoz és istengyermeki lelkületet. Kérj!

Fotó: Merényi Zita

