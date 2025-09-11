Útravaló – 2025. szeptember 11.

Szeretni az ellenséget? Nem inkább gyűlölettel tekinteni rá? Mi szeretnivaló van benne? Előfordul, hogy csak egyetlen momentumot tudok elfogadni belőle, és azt az egyet is úgy kell összekuporgatni. Ez az egyetlen pedig az, hogy ő is ember, akit anya szült. És akiért meghalt a mi Urunk. Nekünk, keresztényeknek olyan magatartást kell tanúsítanunk a minket üldözőkkel szemben, mintha a barátaink, rokonaink volnának. Krisztus mindenkori tanítványa számára nincs kétféle ember. Van ugyan konkoly és van búza, de ki dönthet az Atyán kívül?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír