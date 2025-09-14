Útravaló – 2025. szeptember 14., a Szent Kereszt felmagasztalása

Az ószövetségi ember számára már egyetlen pillantás is elég volt az életben maradáshoz: a kígyó által megmart embernek csak rá kellett tekintenie a Mózes által készített rézkígyóra, és életben maradt. Akik feltekintettek rá, meggyógyultak.

Csodás és minden emberi számítást meghaladó esemény ez. Olyan előkép, amely egyértelműen Jézusra mutat. Jézus túllép ezen a csodálatos, emberi közbenjárást nem érintő eseményen, és Isten szeretetét látja meg benne. Ez képezi alapját a jánosi teológiának: Isten szereti a világot, és ajándékainak csúcspontjaként adja nekünk egyszülött Fiát. Viszonzásul nem vár semmi mást, csak a benne való hitet. Ajándékul pedig az örök életet adja. Természetesen lehetőség van az elutasítására is. Aki nem hisz benne, az már itt a földön is sötétségben él (Jn 3,19). A világosságban élt életnek a hit a gyümölcse, és ennek a hitnek az ősmodellje Isten szeretete: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

Jézus kiváltságos helyzetét bizonyítja, hogy ő az az Emberfia, akit Mózes a pusztában felemelt. Aki hisz benne, annak örök élete van. Így kapcsolja össze Isten Jézussal a világ szeretetét. Egyszülött Fia és a benne való hit által. A rézkígyót a pusztában fölemeli Mózes, s ugyanazzal a mozdulattal emelik fel Jézust a Golgotán. Ezt fejezi ki a Szentírás Jánosnál a hüperhipszo igével, amelynek kettős jelentése van. Egyrészt jelenti a földről való fölemelést, másrészt pedig a megdicsőülést. Jézus kereszthalálában e két jelentést egyetlen mozdulatban szemlélhetjük.

Pál apostol a filippi levél megírásakor már valószínűleg készen kapta ezt a himnuszt (Fil 2,6–11). Itt jegyezzük meg, hogy a fordítás az ő ötödik versében nem egészen pontos. A Jeromos-féle kiadás az érzés kifejezést használja, miközben az érzület, vagy egy, a személyi döntést kifejező ige sokkal alkalmasabb volna az önkiüresítő Krisztus szabad tettének megjelölésére: szolgai alakot öltött, példát adott az engedelmességre. Krisztus Isten volt, mielőtt ember lett volna, és felvette a szolga alakját. Megtehette volna ugyan, hogy az Atyával egylényegű isteni természetét juttassa érvényre, elfelejtve emberi természetét, de ő úgy adott példát nekünk az engedelmességre és az alázatra, hogy egészen a kereszthalálig elment önmaga megalázásában.

Az egész újszövetségi teológia legősibb hitvallását hagyta ránk Szent Pál a filippiekhez írt levelében. Az első dogmát hagyta ránk: Jézus Krisztus az Úr. Hatalmas, isteni ívű életpálya rajzolódik ki előttünk. A szolgai alakot felöltve alázta meg magát és vállalta fel az engedelmességet. Krisztus nemcsak emberségének mélyéig ment el, hanem megdicsőítette az Atyát, és vállalta az Úr szerepét. Szent Pál ahelyett, hogy moralizálna, Krisztust és az Egyházat állítja mintául a hívek elé. A halált nem a végleges elmúlás jeleként értelmezi, hanem a feltámadás hitével. Bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett minket (Ef 2,5). A megújulást is Krisztusra tekintve fogalmazza meg. Újuljatok meg gondolkozásotok szellemében, öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként (Ef 4,23). Ezért nincs megújulás, felfrissült élet és valódi megtérés Krisztus nélkül. Vele azonban úgy élhetünk, mint a világosság emberei (Ef 5,8).

