Útravaló – 2025. szeptember 2.

Minden és mindenki a maga természete szerint viselkedik. S amennyiben nem ezt teszi, úgy valami rendellenességre kell gyanakodni. A Szentlélekkel lepecsételt ember a Szentlélek természete szerint viselkedik. Használja az értelmét, de a bölcsességre törekszik. Meghallgatja a véleményeket, de az igazságra nyitott. Minden tette átlátható, minden szava megérthető, de azok valódi háttere, mozgatója rejtetten marad. Ebben a világban, de nem e világ értékrendje szerint gondolkodik és él. Jó lélekkel használja a technikai civilizáció adta tárgyakat, de lelke szabad marad, hiszen ezek is csak teremtmények. Az Isten titkainak hordozója ő. Teszi mindezt azzal a nyugalommal, amit a Lélek ad neki, aki Istentől van.

