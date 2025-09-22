Útravaló – 2025. szeptember 22.

Krisztus tanítványainak gyülekezete nyitott hely mindenki számára, ugyanis a hegyre épült ház a világosság és a fény háza. Az oktalanság, a homály és a fény hiánya a pangás, a tétlenség világa. Jézus példabeszéde szerint a nevetségessé válás eredendően triviális. Ilyen körülmények között is van olyan ember, aki jobban szereti az ég erőit. Sőt elmegy odáig, hogy engedi kialudni a pislákoló fényt. Aki a sötétet kedveli, és a fényt nem a tartóra helyezi, hanem ehelyett az ágy alá rejti – ez az ember te vagy, és néha én magam is. Ismerjük Máté, a mai nap szentje meghívásának történetét. Jézus személyesen hívta meg őt a tanítványai közé, ő pedig felhagyott korábbi szakmájával – pénzváltó volt ugyanis –, és követte az Urat.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír