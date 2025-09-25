Útravaló – 2025. szeptember 25.

Alig húzható meg a határvonal a felvilágosult hellenisták Jézus kortársai –, valamint korunk liberális gondolkodói között. E nézetek szerint Isten nem ismerhető meg, ami belőle megtudható, az értéktelen, ami értékes belőle, az használhatatlan. Jánost lefejeztettem – mondja Heródes. Ki lehet ez az ember? Hiszen ő meghalt, halott. De megmarad a kérdés: Ki ez az ember? Megválaszolására nem a magasfokú kísérleti vizsgálatok vezetnek el vagy a spekulatív filozófia, hanem a hit útja. 

