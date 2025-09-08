Útravaló – 2025. szeptember 8., Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Születésnapként az Egyház liturgiája a mennyei születésnapot ünnepli. Ez alól kivétel Jézus és a legközvetlenebb környezete. Keresztelő Szent János és a Boldogságos Szűz földi születésnapjáról külön is megemlékezünk. Ezzel a gesztussal a szent hagyomány Jézushoz való közelségüket fejezi ki. Mindkettőjük személyisége és kegyelmi ajándékai Jézus emberi természetére irányulnak. A jó barát, aki a legfontosabb üzenetet készíti elő, amikor a bűnbánatra szólít föl, és az édesanya, aki befogadva a Megváltót kegyelemmel teljes lesz. A gyermek és anyja közötti szoros kapcsolat és a kánai menyegzőn elhangzott felszólítása miatt – Tegyétek, amit ő mond! – van Máriának kiemelkedő szerepe az üdvösség művében. 

