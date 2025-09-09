Útravaló – 2025. szeptember 9.

Az Isten országáról szóló biztos jelek az igazságosságot, a békét és az örömöt foglalják magukban. Még sok más jele is van, de ezek a biztosan odavezetők. Mellettük léteznek a biztosan oda nem vezetők is. Lehet próbálkozni, de nem vezetnek az Úrhoz. Ügyelni kell arra a finom megkülönböztetésre, hogy van emberi cselekvés és van az ember cselekedete. Ahogy a teológia fogalmaz, actus humanus és actus hominis. A különbség annyit jelent, hogy nem mindegy megnézni vagy meglátni valamit. Beszélni, vagy mondani is valamit. Jelen lenni, vagy tevőlegesen részt venni. A két cselekvés között az erkölcs tesz különbséget. Az erkölcsileg felelős cselekedet tiltja a rosszat, mert tud a bűnről. Nemet mond mindarra, ami a szabadságot, a kibontakozást és egymás javának szolgálatát gátolja. A bűn nem szabad. Megtehetem, de megkötöz. Szabadnak lenni pedig egyet jelent azzal, hogy megteszem Isten akaratát, és egymást szolgálva kölcsönösen boldogítjuk egymást. Ezt az utat egyedül Krisztus tűzi ki nekünk.

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír