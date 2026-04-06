Útravaló – 2026. április 6., húsvéthétfő

Nézőpont – 2026. április 6., hétfő | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Sárai-Szabó Kelemen OSB, bencés rendi szerzetes ad útravalót.

Ki állíthatja magáról, hogy ebben az élményekben gazdag és szép húsvéti hangulatban minden hitbeli kételytől mentes, és lelkes hitvallása olyan biztos, mint ahogyan az hangzik? Hitvallásunk mögött legtöbbször ott bujkál a kétkedés, a bizalom és a félelem, a kétség és a remény, a sötétség és a világosság küzdelme, a bizonyosság és a bizonytalanság. A húsvéti feltámadás örömhíre kiélezi bennünk a hitbeli feszültséget. Húsvéthoz valóban hozzátartozik a hitbeli feszültség és a viaskodás önmagunkkal. Hitünk nehézségei, nagy kérdései és a kételyek legnagyobb ünnepünk örömmámorában sem szűnnek meg. Földi életünkben csak tükörben és homályosan látunk, a húsvéti hajnalhasadás derengő fényében.

Magyar Kurír

