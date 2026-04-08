Útravaló – 2026. április 8., szerda húsvét nyolcadában

Nézőpont – 2026. április 8., szerda | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Sárai-Szabó Kelemen OSB, bencés rendi szerzetes ad útravalót.

Péter apostol szavai buzdítanak bennünket is, hogy átgondoljuk: nekünk mink van, amit adni tudunk a másiknak, a rászorulónak? Talán van ugyan egy kis aranyunk, ezüstünk, ebből is adhatunk, megoszthatjuk másokkal. De van időnk, energiánk, készségeink, amiket sokszor parlagon hagyunk, nem élünk velük, nem használjuk azokat a másik javára. A közöny, a közömbösség általános jelenség lett az emberek között. Fásultan, szorongva jövünk-megyünk, sokszor inkább menekülünk a másik elől. Egyre embertelenebb világunkban fontos küldetésünk, hogy emberek maradjunk, hogy ne zárkózzunk be, legyenek emberi gesztusaink. Persze, bölcsnek és találékonynak kell lenni, de inkább próbálkozzunk, minthogy teljesen lezárjunk, és aztán keseregjünk a világ embertelenségén.

Magyar Kurír

