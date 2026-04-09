Útravaló – 2026. április 9., csütörtök húsvét nyolcadában

Jézus nem rendez nagy jeleneteket. Egyszerűen érkezik, egyszerűen étkezik, egyszerű szavakkal buzdít. Mi, emberek, szeretünk teátrálisabbak lenni, talán még tőle is elvárnánk ezt: kicsit nagyobb csinnadrattával tehetne dolgokat, azt gondoljuk, hogy attól hihetőbb lenne. De nézzünk csak körbe: egy nyári napfelkelte, naplemente, egy új élet csodája, a tavasszal ébredő természet, a kis elvetett magok megindulása, egy csendesen elmélázó arc, egy ölben pihenő kéz, a szerelmesek egybefonódott kezei, az édesanyja nyakába csimpaszkodó gyermek, egy korty jóleső víz, a gyermekkort idéző paprikás zsíroskenyér. Egyszerű, hétköznapi dolgok, mégis a csodáról, a szépről, a teljesről hoznak hírt, különösebb csinnadratta nélkül. Tanúi tudunk lenni ennek?

