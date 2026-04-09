Útravaló – 2026. április 9., csütörtök húsvét nyolcadában

Nézőpont – 2026. április 9., csütörtök
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Sárai-Szabó Kelemen OSB, bencés rendi szerzetes ad útravalót.

Jézus nem rendez nagy jeleneteket. Egyszerűen érkezik, egyszerűen étkezik, egyszerű szavakkal buzdít. Mi, emberek, szeretünk teátrálisabbak lenni, talán még tőle is elvárnánk ezt: kicsit nagyobb csinnadrattával tehetne dolgokat, azt gondoljuk, hogy attól hihetőbb lenne. De nézzünk csak körbe: egy nyári napfelkelte, naplemente, egy új élet csodája, a tavasszal ébredő természet, a kis elvetett magok megindulása, egy csendesen elmélázó arc, egy ölben pihenő kéz, a szerelmesek egybefonódott kezei, az édesanyja nyakába csimpaszkodó gyermek, egy korty jóleső víz, a gyermekkort idéző paprikás zsíroskenyér. Egyszerű, hétköznapi dolgok, mégis a csodáról, a szépről, a teljesről hoznak hírt, különösebb csinnadratta nélkül. Tanúi tudunk lenni ennek?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

