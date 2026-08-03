Útravaló – 2026. augusztus 3.

Péter megint „hozza a formáját”: lendületből, meggondolatlanul vállalkozik egy erejét meghaladó dologra, és elindul Jézus felé a víz színén járva. Elgondolhatjuk, milyen meglepő lehetett számára megtapasztalni, hogy első lépéseinél a Mester hívó szavára a fizika törvényei fölé tud emelkedni. Figyelme azonban a természet erői felé hajlik, és ezzel eltér Jézustól. Már a saját ijedtsége köti le, és nem Urának mindenen átívelő, hívó tekintete. Sokszor velünk is előfordul, hogy jól indulunk a hitélet útján, valami mégis megijeszt, elbizonytalanít, figyelmünket elvonja a lényegtől. És akkor törvényszerű, hogy süllyedni kezdünk. Péter azonban most is tanít: Jézust hívjuk segítségül!

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír