Útravaló – 2026. augusztus 3.

Nézőpont – 2026. augusztus 3., hétfő | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Kovács Zoltán esperes, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Péter megint „hozza a formáját”: lendületből, meggondolatlanul vállalkozik egy erejét meghaladó dologra, és elindul Jézus felé a víz színén járva. Elgondolhatjuk, milyen meglepő lehetett számára megtapasztalni, hogy első lépéseinél a Mester hívó szavára a fizika törvényei fölé tud emelkedni. Figyelme azonban a természet erői felé hajlik, és ezzel eltér Jézustól. Már a saját ijedtsége köti le, és nem Urának mindenen átívelő, hívó tekintete. Sokszor velünk is előfordul, hogy jól indulunk a hitélet útján, valami mégis megijeszt, elbizonytalanít, figyelmünket elvonja a lényegtől. És akkor törvényszerű, hogy süllyedni kezdünk. Péter azonban most is tanít: Jézust hívjuk segítségül!

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató