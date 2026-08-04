Útravaló – 2026. augusztus 4.

Nézőpont – 2026. augusztus 4., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Kovács Zoltán esperes, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Jézus a hitben való lényeglátásra tanít. És az ő leghűbb, legbensőségesebb tanítványai is, köztük mai szentünk, az ars-i plébános. Isten szerelmese ő, aki, bár a nap legnagyobb részében atyai gonddal szolgálja Krisztus elcsigázott, bűntől megtépázott nyáját, figyelme ezzel együtt mindig Istenre irányul. Lelkipásztori örömeit is leginkább abban leli, ha másokat elvezethet hozzá, és ha mások is megtapasztalhatják általa az Istenhez vezető egyszerű utak szépségét. Szükség van hitünk tanításának mélyreható ismeretére, és nemcsak önmagunk miatt, hanem azért is, hogy tanúságot tehessünk róla. De a leghitelesebb tanúságtétel mégis az, ha életünk sugározza az Istenhez tartozás boldogságát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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