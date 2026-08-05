Útravaló – 2026. augusztus 5.

Nézőpont – 2026. augusztus 5., szerda | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Kovács Zoltán esperes, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Ferenc pápa fontos dolgot tanított apostoli útjai előtt és után: anyai öleléssel indulni, és hálatelt szívvel hazatérni. Ő a 4. századi legendás nyári havazás helyszínén nem újabb csodát akart tapasztalni, hanem az anyai ház békéjét. Így általa vált még ismertebbé a Santa Maria Maggiore-bazilika, és benne a római nép üdvének kegyképe (Salus Populi Romani). Végakaratának megfelelően most ennek közelében nyugszik. Tavalyelőtti Havas Boldogasszony-i imájából idézve: „Tekintsünk erre a kegyképre, mely mindannyiunkat megszentel (…), szakítsunk rá időt, hogy elmenjünk és szemléljük (…), mert ő (Mária) a kegyelem közvetítője; a kegyelemé, mely egyedül Krisztusból fakad, a Szentlélek által!”

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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