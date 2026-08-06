Útravaló – 2026. augusztus 6.

Nézőpont – 2026. augusztus 6., csütörtök | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Kovács Zoltán esperes, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Fáradságos munka a hegymászás. De minden ember, aki legyőzi önmagát és a csúcsra hág, kitartásának jutalmaként táguló horizontra lel: fölötte a magas ég, alatta a szédítő mélység. Így még közelebb érezheti magát Istenhez. A feltámadás hitét Jézus csodás ragyogása által írja tanítványainak szívébe, mégpedig épp egy magas hegy ormán. Ő nem csak felküldi őket a hegyre, hanem jó mesterként vezeti be őket az új valóságba, és utána sem hagyja magukra övéit, hanem kíséri nehéz útjukat. A tanítványok nem csupán azt tapasztalják, aminek hangot is adnak: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” Szívük mélyén a legnagyobb öröm az, hogy tudják: Jézus egyszerre az ő útjuk, úti céljuk és útitársuk.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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