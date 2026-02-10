Útravaló – 2026. február 10.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Szent Skolasztika is tapasztalta: életének hajtómotorja a mély imádság, a szent helyre való visszavonulás, mely indítást ad minden további tevékenységhez és a szenvedések áldozatos viseléséhez. Salamonnal együtt jó néha nekünk is rácsodálkoznunk: „valóban az emberek közt lakik az Isten a földön? Nézd, az egek és az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva erről a templomról, amelyet építettem”. Isten csodálatos jelenléte mégis megengedi, hogy a frigyládában, a Szűzanya méhében vagy akár egy kegyhelyen is megtapasztalható legyen a végtelen Isten mindent átható közelsége. Engedek-e néha a templom vonzásának, hogy oda betérve csendben elmerüljek Isten imádásában?

