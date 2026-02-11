Útravaló – 2026. február 11.

Sába királynője Salamon királyt hallgatja, és bölcsességének őszinte csodálójává lesz. Ahhoz, hogy a mindenség Királya a názáreti Szüzet királynőnkké tegye, először az isteni Ige hallgatójává, csodálójává, befogadójává formálta. De végtelenül gazdaggá is tette Máriát, aki már fogantatásában „kegyelemmel teljesként” ragyogott, mindvégig megőrizve érintetlen tisztaságát. Ezért is mutatkozik be így Lourdes-ban Bernadettnek: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Az ő szívéből így nem fakadhat semmiféle tisztátalan, ami őt magát vagy mást beszennyezhetne. Nekünk, akik nem büszkélkedhetünk ezzel, szükségünk van a mennyei Orvosra, akihez Szűzanyánk, a betegek gyógyítója készséggel elvezet.

Fotó: Borsodi Henrietta



Magyar Kurír