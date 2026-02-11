Útravaló – 2026. február 11.

Nézőpont – 2026. február 11., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Sába királynője Salamon királyt hallgatja, és bölcsességének őszinte csodálójává lesz. Ahhoz, hogy a mindenség Királya a názáreti Szüzet királynőnkké tegye, először az isteni Ige hallgatójává, csodálójává, befogadójává formálta. De végtelenül gazdaggá is tette Máriát, aki már fogantatásában „kegyelemmel teljesként” ragyogott, mindvégig megőrizve érintetlen tisztaságát. Ezért is mutatkozik be így Lourdes-ban Bernadettnek: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Az ő szívéből így nem fakadhat semmiféle tisztátalan, ami őt magát vagy mást beszennyezhetne. Nekünk, akik nem büszkélkedhetünk ezzel, szükségünk van a mennyei Orvosra, akihez Szűzanyánk, a betegek gyógyítója készséggel elvezet.

Fotó: Borsodi Henrietta

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató