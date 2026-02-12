Útravaló – 2026. február 12.

Könnyű volna a mai olvasmánnyal felületes párhuzamot vonva azt állítani: lám, Ádámot is a kígyó által félrevezetett Éva csábította bűnre, és ez ismétlődött meg az idős Salamon életében, akinek szívét szintén asszonyai térítették el az igaz hittől. De nem az itt a kérdés, hogy a nők csábítják-e bűnre a férfiakat, vagy fordítva. Hanem az, hogyha eluralkodik rajtunk az érzékiség, az eltompítja az értelmünket, és igenis bálványokat hozhat az életünkbe. Hány Krisztus-hívő lesz a bujaság, az érzékiség, a pornográfia rabjává! Bűnös ragaszkodások ezek, melyek észrevétlenül „kis istenként” dirigálnak, hangosabban, mint az Úr csendes, jóra hívó szava. És akkor ki is, mi is az első az életünkben?

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír