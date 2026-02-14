Útravaló – 2026. február 14., Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Ha megkérdeznénk az utca emberét, vajon milyen ünnep van ma, a többség bizonyára azonnal rávágná: Valentin-nap. A katolikus naptár azonban nem elsősorban Szent Bálint nevét hozza ma, hanem Európa két társvédőszentjéét, Cirillét és Metódét, akik a keleti régiót „képviselik”. Európáról mint társadalmi közösségről sok szó esik a híradásokban. De vajon eszünkbe jut-e imáinkba foglalni? Nemzetünk szentjei arra ösztönöznek, hogy népünkért imádkozzunk. De legalább ma, valamint kontinensünk többi védőszentje, Szent Benedek, Sziénai Szent Katalin, Svéd Szent Brigitta és Szent Terézia Benedikta ünnepén mondunk-e egy-egy fohászt Európáért is, különösen annak békéjéért és újraevangelizálásáért?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

