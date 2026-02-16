Útravaló – 2026. február 16.

Jézus a lelke mélyéből felsóhajtva kérdezi, hogy miért igényli ez a nemzedék a jeleket. Mondhatjuk: csalódottan állapítja meg felületességüket, hitetlenségüket. Persze önmagában a jel sem garancia semmire, mert vagy engedi valaki, hogy az hitre vezesse, vagy nem. Ha valakit rendkívüli jelekkel, csodákkal, természetfeletti jelenségekkel ajándékozott is meg az Úr, még az sem nyújt neki biztosítékot az üdvösségre. Lehet, hogy mi magunk is sokszor külső, látható jeleket várnánk, mert kevés a hitünk. Ilyenkor érdemes magunk felé fordítani a kérdést: vajon Isten nem várja-e már régóta tőlem annak a legkisebb jelét, hogy igazán bízom benne, és ő a legfontosabb az életemben?

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír