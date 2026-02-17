Útravaló – 2026. február 17.

A katolikus kultúrában kevéssé művelt embereknek úgy tűnhet, hogy a szervita templomok homlokzatán Hófehérkét látják a hét törpével. Valójában azonban nem más ez az ábrázolás, mint egy túlméretezett Szűzanya-alak és körülötte hét, aránytalanul kicsinek ábrázolt férfi. Nem a Grimm fivérek művei ők, hanem a Szentléleké: a hét szervita rendalapító, Máriával, aki az úrnőjük, mert a „szervita” a Servi Mariae kifejezésből származik, ami annyit jelent: Mária szolgái. A hét firenzei nemes kereskedő, lelkileg belefáradva a közép-itáliai városok harcaiba, belső megújulást szorgalmazott. Ha a mai evangéliummal lelki párhuzamot vonunk, azt mondhatjuk: személyükben hét kenyeret tört meg Jézus az akkori éhezők számára. Rendjük pedig elterjedt, mint „hétkosárnyi maradék”.

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír