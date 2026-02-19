Útravaló – 2026. február 19.

„Maszek” kereszteket szívesebben vállalunk, kiválasztjuk az önmegtagadás nekünk tetsző, nem túl kényelmetlen formáit. Pedig ami nagyon tör, az alakít igazán! Ha a természetem nehézkességeire rávilágít a Szentlélek, nem kell „kényelmesebb keresztet” keresnem, van ezekkel is munka! Nem fulladhat a böjti időszak „lelki utilitarizmusba” – böjtölök, de ennek lényege nem a belső megtisztulás és megerősödés, hanem az, hogy végre fogyjak pár kilót –, mert ez így rólam fog szólni. Mennyire tiszták és önzetlenek a motivációim a böjtben, a kereszthordozásban? Mi jellemzi igazán a hozzáállásomat: a lelki haszonlesés, vagy inkább az, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá”?

