Útravaló – 2026. február 2., Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony

Hosszú várakozás teljesedik be: az istenfélő, igaz Simeon meglátja a Gyermekben a várva várt Messiást, a Világ Világosságát. Mária és József, Simeon és Anna a mai ünnep fontos szereplői. De a főszereplő mégis a legkisebb, a legcsendesebb: Jézus. A Szűzanya az Újszövetség frigyszekrénye, aki méhében hordozta Isten testet öltött Igéjét. Most ő hozza a templomba Fiát, akinek teste minden szent hely forrása: benne a mindenek fölött álló Isten „helyhez kötötten” él közöttünk. A simeoni prófécia Máriának szól, de ránk is vonatkozik: a világosság fiaiként sem mentesülünk az áldozathozataltól. A gyertyák lángja ma emlékeztet: a Világ Világossága számít arra, hogy az ő fényét vigyük a világba.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír