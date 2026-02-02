Útravaló – 2026. február 2., Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony

Nézőpont – 2026. február 2., hétfő | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Hosszú várakozás teljesedik be: az istenfélő, igaz Simeon meglátja a Gyermekben a várva várt Messiást, a Világ Világosságát. Mária és József, Simeon és Anna a mai ünnep fontos szereplői. De a főszereplő mégis a legkisebb, a legcsendesebb: Jézus. A Szűzanya az Újszövetség frigyszekrénye, aki méhében hordozta Isten testet öltött Igéjét. Most ő hozza a templomba Fiát, akinek teste minden szent hely forrása: benne a mindenek fölött álló Isten „helyhez kötötten” él közöttünk. A simeoni prófécia Máriának szól, de ránk is vonatkozik: a világosság fiaiként sem mentesülünk az áldozathozataltól. A gyertyák lángja ma emlékeztet: a Világ Világossága számít arra, hogy az ő fényét vigyük a világba.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató