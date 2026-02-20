Útravaló – 2026. február 20.

Izajás prófétánál olvassuk, hogy fontos a tiszta belső szándék a böjtölésben, áldozatvállalásban, és hogy nem pusztán a koplalás lehet Istennek tetsző böjt, hanem sok más önmegtagadási forma is. A testi böjtölés valóban nem ér sokat, sőt képmutatássá lesz, ha bűnben élve teszem, és ha közben másokkal nem keresztény módon bánok. Félreértés azonban ne essék: a mai prófétai szó nem jogosít fel arra, hogy önkényesen „kiváltsam” az előírt böjtöket szociális jó cselekedetekkel. Az Egyház nagy családjának tagjaként nem a kibúvókat kell keresnem, hanem azt, hogy a böjt ősi hagyományának megtartása mivel tud gazdagítani engem és általam a világot. A hústilalom például ma nem opció!

