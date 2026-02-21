Útravaló – 2026. február 21.

Izajás próféta messzebbről utal rá: aki „ujjal mutogatva”, ítélkezve, gonosz beszédekkel éli meg a böjtölést, annak képmutatóvá és hatástalanná válik minden erőfeszítése. Amolyan „sziszifuszi vallásosság” lesz belőle. A lelkiéletben radikális döntéseket is tudnunk kell hozni, amint Lévi is tette a mai evangéliumban. Ha azonban minden hibámat egyszerre akarom felölelni és kizárni az életemből, lehet, hogy csalódás lesz a vége. A böjti időszak elején érdemes kiválasztani egy-két olyan hiányosságot, amelyen különösen is dolgozni akarok. Talán ítélkező szavaimmal „böjtölve” elvághatnám végre az „ujjal mutogatás”, a „nyelvvel való öldöklés” gyökerét az idei húsvétra készülve?

