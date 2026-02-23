Útravaló – 2026. február 23.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Magas mércét állított az Úr a választott nép elé: „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.” Ha jól megfontoljuk, Jézus sem adja sokkal alább: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” Tavaly azt hallottuk a Szentatyától: „nem tökéletesnek kell lenni, hanem hitelesnek”. Ez azonban ne jogosítson fel bennünket arra, hogy szavait önkényesen félreértelmezzük, és „lelki érzéstelenítőnek” használjuk! A hitelesség nem abban áll, hogy most tökéletes vagyok-e, és még kevésbé abban, hogy tökéletességet színlelek-e. A hitelesség útja éppen abban érhető tetten, hogy törekszem-e igazán és őszintén az életszentségre és a tökéletességre.

