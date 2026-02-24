Útravaló – 2026. február 24., Szent Mátyás apostol

Régi hagyományt tisztelve hagyta meg régiónkban a Szentszék Mátyás apostol ünnepét a mai napon. A római kalendáriumban ugyanis május 14-én található, ami a húsvéti időszak „apostoli jellegét” erősíti. Akárhogy van is, ma lehetőséget kapunk arra, hogy kilendüljünk kicsit a böjti napok szigorú sorából. A belső fegyelmet azonban ettől még nem hagyjuk el. Hiszen a húsvéti örvendezés mellett az apostoloknak is nagyfokú fegyelemre volt szükségük ahhoz, hogy még a pünkösdi lélekáradás előtt a mennyei iránymutatásra hallgassanak, és Júdás megüresedett helyére Isten akarata szerinti utódot válasszanak. Ha lelkiéletünkben mi is komoly hiányt érzékelünk, kérjük Urunkat, hogy pótolja ki azt az idei böjtidőben!

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír