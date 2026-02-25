Útravaló – 2026. február 25.

A próféták izzó lelkesedése hiányzik Jónásból. Testileg-lelkileg megviselten ér Ninivébe: menekült a küldetés elől, meghurcolták a vihar miatt, három napot és három éjjelt töltött a hal gyomrában... S tán maga sem hiszi: lesznek, akik Isten emberét látják benne, Isten szavát az ő szavaiban. Az Úr üzenete számára nem akadály, hogy a prófétának kacifántos az élete. Vannak frusztrált szolgálattevőink, sokukról nem tudni, miféle cethal vetette ide őket. Hibáikat látjuk, de belső hányattatásaikat nem. Pedig Isten az ő szavaikon és tetteiken keresztül is dolgozik. Meg akarom-e hallani az általuk közvetített isteni szót, vagy inkább elítélem őket? Készséggel szőrzsákba öltözöm-e, és Isten útjaira lépek-e, ha nekem is szól igéjük?

Fotó: Lambert Attila



