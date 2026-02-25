Útravaló – 2026. február 25.

Nézőpont – 2026. február 25., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

A próféták izzó lelkesedése hiányzik Jónásból. Testileg-lelkileg megviselten ér Ninivébe: menekült a küldetés elől, meghurcolták a vihar miatt, három napot és három éjjelt töltött a hal gyomrában... S tán maga sem hiszi: lesznek, akik Isten emberét látják benne, Isten szavát az ő szavaiban. Az Úr üzenete számára nem akadály, hogy a prófétának kacifántos az élete. Vannak frusztrált szolgálattevőink, sokukról nem tudni, miféle cethal vetette ide őket. Hibáikat látjuk, de belső hányattatásaikat nem. Pedig Isten az ő szavaikon és tetteiken keresztül is dolgozik. Meg akarom-e hallani az általuk közvetített isteni szót, vagy inkább elítélem őket? Készséggel szőrzsákba öltözöm-e, és Isten útjaira lépek-e, ha nekem is szól igéjük?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató