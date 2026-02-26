Útravaló – 2026. február 26.

Eszter királyné panasza a felületes olvasó számára siránkozásnak hathat. Aki viszont átélt már igazán szorult helyzetet – hasonlóan az Egyiptomból kivonuló zsidókhoz –, az jól tudja: van, amikor szó szerint Isten marad az egyetlen, aki segíthet. Nem véletlen, hogy megenged néha ilyen helyzeteket az életünkben. A szorongatásban sok minden átértékelődik bennünk, ilyenkor lehullanak az álarcok, és alázattal felismerem: csak Istenben bízhatok teljesen. Kellemetlen, ha ártatlanul koholt vádakkal üldöznek, de még rosszabb, ha tudom: valamelyest tettem is azért, hogy így legyen. Ha Eszter királynéhoz hasonló bizalommal tudom Isten elé tárni az életemet, megtisztulást, védelmet kérve, ő velem lesz, és segíteni fog.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír