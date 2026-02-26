Útravaló – 2026. február 26.

Nézőpont – 2026. február 26., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Eszter királyné panasza a felületes olvasó számára siránkozásnak hathat. Aki viszont átélt már igazán szorult helyzetet – hasonlóan az Egyiptomból kivonuló zsidókhoz –, az jól tudja: van, amikor szó szerint Isten marad az egyetlen, aki segíthet. Nem véletlen, hogy megenged néha ilyen helyzeteket az életünkben. A szorongatásban sok minden átértékelődik bennünk, ilyenkor lehullanak az álarcok, és alázattal felismerem: csak Istenben bízhatok teljesen. Kellemetlen, ha ártatlanul koholt vádakkal üldöznek, de még rosszabb, ha tudom: valamelyest tettem is azért, hogy így legyen. Ha Eszter királynéhoz hasonló bizalommal tudom Isten elé tárni az életemet, megtisztulást, védelmet kérve, ő velem lesz, és segíteni fog.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató