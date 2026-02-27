Útravaló – 2026. február 27.

Nézőpont – 2026. február 27., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

„Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?” – kérdezi maga az Úr. Szűkös látókörünkből ki sem tekintve, hányszor kérjük számon mi is Istent: mégis hogyan képzeli, hogy ezt vagy azt teszi, engedi, nézi tétlenül? A rendszeres esti lelkiismeret-vizsgálat sokat javíthat ezen. Ha gondosan és helyes hangsúlyokkal tartok önvizsgálatot, jobban megismerem esendőségeimet, s meglátom, mennyire nincs okom számonkérni Istent. És a javulás őszinte szándékával együtt hála is gyúl a szívemben: milyen jó, hogy Isten velem is hosszan tűrő, s csendben várja, hogy felismerjem végre igazságát, és még inkább hozzá igazítsam lépteimet!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató