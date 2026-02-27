Útravaló – 2026. február 27.

„Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?” – kérdezi maga az Úr. Szűkös látókörünkből ki sem tekintve, hányszor kérjük számon mi is Istent: mégis hogyan képzeli, hogy ezt vagy azt teszi, engedi, nézi tétlenül? A rendszeres esti lelkiismeret-vizsgálat sokat javíthat ezen. Ha gondosan és helyes hangsúlyokkal tartok önvizsgálatot, jobban megismerem esendőségeimet, s meglátom, mennyire nincs okom számonkérni Istent. És a javulás őszinte szándékával együtt hála is gyúl a szívemben: milyen jó, hogy Isten velem is hosszan tűrő, s csendben várja, hogy felismerjem végre igazságát, és még inkább hozzá igazítsam lépteimet!

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír