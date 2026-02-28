Útravaló – 2026. február 28.

Az eső nem válogat: aláhullik a felhőből, és bárhol földet ér. A nap sem válogat: sugarait minden irányba kibocsátja. Isten kegyelme éppen ilyen, és az isteni ige hirdetésének gazdag magvetése is. Adott a lehetőség a megszentelődésre, a megtérésre, az Isten útjairól való tanulásra. Ha eddig csak elsuhantak volna fölöttem a böjtidő napjai, legalább most álljak meg, és ismerjem fel: nem azért kaptuk ezt a szent időt, hogy megnehezítse az életünket, hanem azért, hogy éljünk a kegyelemmel. Hadd mossa meg gyógyító esőként a lelkünket, hadd melengesse gyógyító sugarával szívünket! És akkor újabb motivációt nyerünk olyan lehetetlennek tűnő feladatokhoz is, mint az ellenség szeretete vagy a tökéletesség útjának keresése.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír